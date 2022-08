PSG : Galtier a avancé une autre origine au coup de sang de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Arrivé en juin, Christophe Galtier va découvrir le mauvais côté du PSG, avec ces polémiques montées en épingle qui peuvent rapidement tourner à l'affaire d'Etat. L'attitude de Kylian Mbappé, qui a pesté contre Vitinha sur une action que le Portugais a emmené côté droit alors que le natif de Bondy était parti côté gauche, est ainsi pointée du doigt. Car il ne s'agit pas de son premier dérapage. Interrogé sur le sujet après la rencontre, Galtier a justifié ce comportement non pas par un problème d'ego mal placé mais par une condition physique précaire l'empêchant de donner le meilleur de lui-même.

"C’était lié au match. La dernière fois qu’il a joué, c’était trente minutes et il y a trois semaines lors de la tournée au Japon. Automatiquement, il n’est pas au point physiquement par rapport à ses partenaires. C’est ce profil de joueurs compétiteurs. Il faut qu’il retrouve ses marques et sa justesse. Au fur et à mesure du match, cela s’est amélioré. Je l’ai fait jouer plus que je l’avais prévu parce qu’on entre dans la compétition et il veut y être. Il a pu jouer plus que ce que je pensais. Ce sont des joueurs de très haut niveau avec de la personnalité, du caractère. Il y a eu cette action en fin de première période où il arrête sa course. Il aurait voulu recevoir le ballon de Vitinha mais ce dernier a fait un autre choix parce qu’il y avait un partenaire dans une meilleure position. Il a du retard dans la préparation collective. Il a aussi été gêné par une petite douleur aux adducteurs après sa suspension face à Nantes. Il est un peu court physiquement. Forcément, quand on rate des enchaînement, des contrôles, on s’agace."