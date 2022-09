PSG : Galtier a fait son choix pour le remplaçant de Kimpembe !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après un tacle non maîtrisé et très engagé sur Irvin Cardona lors de la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain face à Brest (1-0), Presnel Kimpembe s'est blessé à la cuisse gauche. Souffrant d’une déchirure à l’ischio-jambier, le défenseur central parisien devrait être absent au moins un mois et devrait manquer les trois prochains matchs de Ligue 1 et les trois prochaines rencontres de Ligue des Champions.