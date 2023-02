PSG : la polémique autour de Neymar, les schémas tactiques, Mbappé... Galtier très agacé avant le LOSC !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La polémique poker/fast-food de Neymar « Ce que Kylian a dit en zone mixte, c’est exactement ce qu'il a dit dans les vestiaires. Des propos d'une grande maturité pour que tout le monde reste mobilisé. Ils sont bienvenus. je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast-food. Je me suis entretenu avec Neymar, je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit, dans son jour de repos, de jouer au poker, dont il est passionné. Je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Il n'y a pas d'amalgame à faire. » Galtier a parlé avec Mbappé et Al-Khelaïfi « J'ai parlé rapidement après le match, Kylian aussi. Hier j'ai échangé au téléphone avec Luis Campos et mon président et ce matin, j'ai rencontré quelques joueurs de manière individuelle. » Le niveau des recrues « Porter le maillot du PSG est difficile, encore plus quand on est étranger, encore plus quand on arrive tardivement. Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés tardivement. Vitinha, sur les trois premiers mois, tout le monde avait son nom dans la bouche. On peut intégrer qu'on ait un coup de moins bien pour plein de raisons, comme la Coupe du monde. » « Pourquoi vous ne parlez pas de Nordi Mukiele? Parce que c'est un Parisien qui est chez lui et n'a eu aucun problème à s'adapter. Vitinha a été un très grand niveau, il est moins bien. Mukiele s'est intégré très rapidement parce qu'il est parisien et français. » Mbappé jouera « Vous avez plus de chance de gagner quand il y a Kylian que sans, donc il jouera dimanche. » Le gros coup de gueule de Galtier sur une question sur son schéma « Vous êtes en train de vous moquer de moi en me posant cette question ? Je n'ai pas été satisfait. J'ai aligné mon équipe face au Bayern par rapport à l'effectif disponible. Vous croyez que j'avais travaillé sur la possibilité de Warren Zaïre-Emery, 16 ans qui a enchaîné deux matchs? Je voulais travailler sur une première phase en pensant à l'entrée de Mbappé. Si vous pensez que j'ai aimé voir mon équipe jouer contre le Bayern, c'est que vous me manquez un peu de respect. Le PSG doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire mais efficace pour gagner. » Des propos rapportés par RMC Sport. 🎙 Press conference by Christophe Galtier before Paris Saint-Germain - Lille OSC 🔴🔵https://t.co/IYc1FEH5Go — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 17, 2023

Pour résumer Christophe Galtier était présent en conférence de presse à deux jours de recevoir le LOSC, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (13h). L’occasion pour l’entraîneur des Parisiens de donner des nouvelles de son groupe.



