PSG : Galtier a bien meilleur que Navas au LOSC

Écœurant Ousmane Dembélé sur plusieurs parades puis détournant le pénalty de Lionel Messi, Keylor Navas a réalisé une énorme performance ce mercredi lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone (1-1). Mais l'ancien gardien du PSG, Serge Lama, place Mike Maignan au-dessus du gardien costaricien.

"Maignan est un gardien plus offensif"

Mike Maignan Credit Photo - Icon Sport

“Il vient du Real Madrid, il est au PSG, il est international… Il fait partie des meilleurs, il l’a montré mercredi. Ce sont dans ces matches-là qu’on peut juger. En France ? Je pense que Maignan est un peu au-dessus grâce à son jeu au pied et sa qualité sur les balles aériennes. C’est un gardien plus offensif. Il frappe des deux pieds mais les deux sont décisifs et c’est ce qu’on leur demande. Sans rien enlever à ses qualités, Navas est un peu moins efficace dans les domaines mentionnés que le Lillois”, estime le champion du monde 1998 dans les colonnes de L'Équipe.