PSG : Galtier a trouvé un cadre pour calmer le jeu entre Mbappé et Neymar

Football Club PSG - INFO BUT!

Il n'aura donc fallu que deux journées de Ligue 1 pour u'une supposée brouille entre Kylian Mbappé et Neymar fasse les gros titres de la presse foot. En cause, comme vous le savez, une histoire d'egos et de pénaltys qui, depuis, a suscité d'innombrables commentaires. Ce jour, au travers d'un article du quotidien régional, Le Parisien, on apprend que Sergio Ramos n'a pas perdu de temps pour tenter de calmer le jeu.

L'Espagnol, qui fait enfin taire les critiques car débarrassé de ses blessures, est lui-même intervenu dans le vestiaire pour que les tensions disparaissent. Pas étonnant puisque l'ancien madrilène prendrait souvent la parole auprès de ses coéquipiers et s'entendrait bien avec l'ensemble de l'effectif.

On a donc retrouvé Sergio Ramos. Pour le plus grand bien de Mbappé et Neymar ? Réponse au prochain match.