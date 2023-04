PSG : Galtier affiche ses joueurs et s'appuie sur un élément accablant à Angers

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le PSG compte onze points d’avance sur l’OM avant l’Olympico programmé demain en feu d’artifice de cette 32e journée de L1 (20h45). Après sa victoire d’hier à Angers (2-1), le club de la capitale s’avance donc vers un nouveau titre de champion de France mais Christophe Galtier n’est pas totalement satisfait de ce qu’il a vu en Anjou. Et pour cause : après cinq minutes, et alors que le score était encore vierge, Ibrahima Niane a manqué un face-à-face devant Gianluigi Donnarumma et Angers a terminé la rencontre avec 16 tirs, contre 10 pour le PSG !

Galtier, aussi, attend plus du PSG

« Autant on a été efficaces et sérieux en première période, autant comme contre Lens samedi dernier, on a eu un relâchement total en seconde, déplore Galtier au micro de Prime Video après le match. On n’a fait que pousser le ballon, sans mettre de rythme, sans vouloir aggraver le score pour aussi permettre à d’autres joueurs de rentrer et s’exprimer. Quand on est entraîneur, évidemment il y a de la frustration. Certes on l’emporte, on est en tête du championnat, mais quand on est le PSG, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu’une période. »