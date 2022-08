PSG : Galtier annonce l’arrivée de Sanches et fait le point avant Clermont

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Renato Sanches

« Renato arrive cet après-midi oui. C'est un joueur avec des qualités que d'autres n'ont pas comme Verratti et Vitinha. Ce sont des joueurs différents. Il est explosif et percutant avec de l'impact. On avait cette opportunité-là sur le marché. Celle de prendre un joueur qui connait le championnat et le haut niveau car il est international. On a saisi cette opportunité. Il va devoir s'intégrer car il arrive tardivement. Il a très peu joué dans cette préparation voire pas du tout car il attendait un transfert. Il va avoir du retard par rapport aux autres joueurs de l'équipe, mais il est explosif, il peut casser des lignes et rattraper des coups sur le plan défensif »

La suite du Mercato

« Vous m'avez demander combien de recrues j'attends, je vous réponds trois. Après, je connais la difficulté du mercato. On n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif. »

Le système de jeu

« On peut avoir le sentiment quand on annonce qu'on joue à 3 ou à 5 que c'est un système défensif, mais je pense que c'est le contraire et que c'est un système qui peut nous amener à avoir beaucoup de monde en position offensive. Ce système permet d'attaquer en nombre et doit donner un juste équilibre pour éviter ces transitions. »

La rotation

« Il y aura toujours de la concurrence, la performance du joueur sera toujours mise en avant mais on devra aménager des temps de jeu pour que tout le monde soit performant et qu'on perde le moins de joueurs possibles d'ici au 13 novembre. Pour après la coupe du monde, on verra, il y aura aussi un mercato d'hiver.

Le retour d’Mbappé

« C'est un plaisir de récupérer Kylian pour ce premier match de championnat. Il est très heureux de retrouver la compétition. »