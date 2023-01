PSG : Galtier annonce un départ et explique les retrouvailles entre Messi et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le niveau de Rennes et l’infirmerie

Au niveau de l’infirmerie, Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif « prochainement ». Presnel Kimpembe reprendra quant à lui la course dans les prochains jours. « On s’aperçoit que les équipes en France ont beaucoup plus d’ambitions, affirme Christophe Galtier. Rennes sera une équipe très difficile, avec un jeu très caractérisé. Ce sera un match très ouvert, il faudra être très vigilant. Ils ont beaucoup de joueurs qui se projettent vers l’avant. Il faut imposer notre jeu et avoir moins de déchets techniques, j’insiste sur ce point. »

La forme de Mbappé

« Kylian est prêt à jouer, il a bien récupéré. Tout comme Achraf Hakimi, ils sont disponibles pour le match de demain. J’avais échangé avec lui à son retour de la Coupe du monde, pour avoir son ressenti, mais je ne l’ai pas fait depuis, pour être honnête. Il ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir remporté le Mondial. Il s’entraîne et il est souriant comme un grand professionnel. »

Les retrouvailles entre Messi et Mbappé

« Les retrouvailles entre Messi et Mbappé ? Très bien. Kylian a été bien accueilli dans le vestiaire par Ney et par Leo. On fait en sorte qu’ils soient aussi connectés sur le terrain. On commence à retrouver des séances collectives avec un effectif plus équilibré. Nous, on fait en sorte qu’ils aient le plaisir de jouer ensemble avec plus de liant entre les lignes. »

Le départ de Sarabia

« Pablo est un très bon joueur mais il n'était ps heureux au PSG. Son départ est presque fait, il ne faut pas se le cacher. S'il a l'opportunité de signer en Premier League, qu'il y aille. Nous avons beaucoup échangé avec Luis et notre président sur son cas pour arriver à la conclusion qu'il ne servait à rien de retenir des joueurs malheureux ici. »