PSG : jouer sans Neymar et Messi, le Mercato, Galtier s'est livré avant le RC Lens

Sur le RC Lens

« Ce match sera une affiche. Le RC Lens fait un parcours magnifique, ils sont sur une très grande dynamique. Franck Haise a amélioré son jeu et son équipe saison après saison. L'ambiance va être extraordinaire. Il y a tous les ingrédients pour que ce soit une grande soirée »

Sur les absences de Neymar et Messi

« Ce n'est pas anodin, on connait leur importance dans notre jeu et dans notre animation offensive. On s'est plongé dans une réflexion pour savoir comment on allait organiser notre jeu. On a travaillé hier et aujourd’hui avec les joueurs et le staff pour trouver la meilleure animation. Mais j'ai une idée assez claire de comment je vais positionner les joueurs ».

Sur le mercato hivernal

« Je suis très satisfait de mon effectif, mais un mercato reste un mercato. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ, les choses sont claires. Je n'ai pas eu de joueur qui a demandé à bouger. Ils sont bien ici. Le mercato va être long, on verra comment les choses vont évoluer. Mais mon groupe travaille très bien depuis la reprise en juillet ».

Sur El Chadaille Bitshiabu

« Il a un potentiel énorme, nous fondons beaucoup d'espoirs sur lui. Aller chercher pendant le mercato un défenseur supplémentaire, ce serait lui bloquer l'espace. Et ce n'est pas dans ma volonté, ni dans celle de Luis Campos ».