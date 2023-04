PSG : Galtier contre attaque, 3 plaintes vont être déposées !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

La défense de Christophe Galtier se précise et selon Le Parisien, le coach du PSG, accusé de propos racistes par Julien Fournier, va engager des poursuites judiciaires, non seulement contre l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, mais aussi contre les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina.

Il accuse Fournier, Riolo et Molina en diffamation

« Ce jeudi, son avocat Me Olivier Martin nous précise les motifs de ce dépôt de plainte. Elle visera d’abord Julien Fournier ainsi que les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina pour des faits de diffamation, ainsi que pour risque causé à autrui. Enfin, un volet contre X pour harcèlement et menaces de mort à l’encontre de Christophe Galtier et de son fils sera également mentionné », révèle Le Parisien.