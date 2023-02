PSG : Galtier déclare sa flamme à Messi, Marquinhos fier de son équipe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG a douté, mais il s’est imposé contre le TFC (2-1) ! Les Parisiens ont mal débuté la rencontre en étant menés, cependant, ils ont rapidement réagi à l’image d’Achraf Hakimi qui a marqué un beau but. Au micro de Prime Vidéo, Marquinhos est revenu sur ce match.

« On a commencé à 1-0, il a fallu courir derrière le score ! L'état d'esprit était là, il faudra aller chercher tous les points jusqu'à la fin de la saison. C'est dommage qu'il y ait toujours quelques joueurs blessés. En fin de saison, on ne se souviendra pas des détails mais du titre de champion. », a lâché le capitaine parisien.

Rentré en cours de match pour remplacer Renato Sanchez qui est sorti blessé, El Chadaille Bitshiabu est heureux d’avoir pris les trois points, « Ce n’était pas une victoire facile. En football, il existe plusieurs façons de gagner et aujourd’hui, on l’a fait avec un bon état d’esprit. On a su remporter ce match avec une force collective. (…) Notre force est grande. On a gagné sans Neymar et Kylian et je suis sûr qu’on gagnera encore beaucoup de matchs.», a-t-il commenté.

Galtier veut plus de ballons pour Messi !

Le coach du PSG n’a pas caché sa joie d’avoir remporté ce match, « Je suis satisfait de la victoire et de la performance. On a des éléments très contraires en ce moment, avec les blessures, et celle de Renato Sanches en première période. On a été en difficulté sur des coups de pied arrêtés mais ça été beaucoup mieux lors de la deuxième période. » a-t-il expliqué avant de déclarer sa flamme à la Pulga.

« Leo Messi tient l'équipe. Il y a l'absence de Kylian Mbappé, de Neymar, de Sergio Ramos et de Marco Verratti. Il endosse ce rôle de leader, et aujourd'hui, il a évidemment eu beaucoup d'importance dans notre jeu. Il prend beaucoup d'initiative. Il faut encore plus lui donner le ballon, encore plus. », a conclu Christophe Galtier.