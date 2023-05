PSG : Galtier annonce si Messi sera titulaire contre Ajaccio et perd patience

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le retour de Messi

"Concernant la sanction, comme je l'avais dit la semaine dernière, je ne la commente pas. Par contre, on a accueilli le retour de Léo avec plaisir. Il s'est entraîné tout au long de la semaine avec beaucoup d'envie et de détermination. Avec une envie de jouer pour l'équipe.

"Messi va démarrer demain"

Messi sera-t-il titulaire ?

"Evidemment que j'ai parlé avec Leé dès son retour. Pour voir dans quel état d'esprit il est. Je l'ai trouvé très serein. Il est très motivé à jouer, très déterminé à glaner encore un titre supplémentaire. Oui, Léo va démarrer demain (samedi)."

Le boycott du CUP

"Ce n'est jamais avec plaisir que l'on reçoit ce genre de nouvelles. On sait que nos supporters et le CUP sont des supporters importants et qui mettent énormément l'ambiance, que ce soit à domicile, au Parc ou à l'extérieur. Je ne commenterai pas la décision. Mais il y a aussi nos autres supporters qui sont omniprésents. Je pense qu'à travers des échanges et des discussions, on pourrait trouver des solutions pour que tout rentre dans l'ordre. C'est malheureux, mais il y a aussi tous les autres supporters très présents."

"Vivement qu'on soit champion"

Le titre

"Vivement qu'on soit champion. Des matchs se présentent. On est sur un match déterminant, pas décisif. Si nous l'emportons demain (samedi), on ne sera pas champions. Les matchs décisifs arriveront plus tard. La vie n'est pas un long fleuve tranquille ici, il se passe des choses. Mais non, il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas d'usure chez moi, d'envie d'être vite en vacances pour récupérer. Il y a une très grande détermination."

Ekitike titulaire avec Mbappé et Messi ?

"La réflexion existe. On a travaillé deux animations, notamment une où il pourrait y avoir trois offensifs."

L'AC Ajaccio

"C'est très mal engagé pour eux, pour rester en Ligue 1, même s'ils ne sont pas relégués mathématiquement. On va avoir des joueurs libérés au Parc des Princes. Il y aura une envie pour ces joueurs de s'exprimer, ce sera un match à 21h, avec une grande exposition. Les joueurs qui viennent au Parc ont toujours envie de performer. L'équipe en face ne lâchera rien, il faudra que nous soyons très déterminés dès l'entame et ne pas laisser Ajaccio s'installer."

Propos retranscrits par RMC Sport.