PSG : Galtier donne des nouvelles de Neymar, Sergio Ramos et Renato Sanches

Neymar et Sergio Ramos, tous deux victimes d'une contracture à l'adducteur, étaient absents ce samedi lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse (2-1). Après la rencontre, Christophe Galtier a donné des nouvelles de la star brésilienne et du défenseur central espagnol, annonçant leur retour mercredi prochain pour le Clasico contre l'Olympique de Marseille, en 8e de finale de la Coupe de France. "On va récupérer des joueurs. D'abord Marco Verratti, qui revient de suspension, et je pense Sergio Ramos et Neymar aussi."

"Renato Sanches doit avoir une lésion musculaire"

Mais l'entraîneur parisien a vu un nouveau joueur rejoindre l'infirmerie. Il s'agit de Renato Sanches, sorti en larmes dès la 14e minute face au Téfécé en raison d'une blessure à la cuisse gauche. "Renato Sanches est sorti très rapidement et s’est directement mis au sol. Il doit y avoir une lésion musculaire. Je n’en sais pas plus parce que je n’ai pas encore parlé avec mon staff médical, mais ça ressemble à une lésion musculaire", a confié Christophe Galtier au sujet du milieu de terrain portugais.

📺🔴🔵 Les réactions du coach Christophe Galtier et d'@AchrafHakimi après la victoire 🆚 Toulouse (2-1). pic.twitter.com/UXt5IFrS2p — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2023

Pour résumer Après la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain contre Toulouse (2-1), la coach parisien, Christophe Galtier, a donné des nouvelles de Neymar, Sergio Ramos et Renato Sanches.

Fabien Chorlet

Rédacteur