PSG : Galtier encense Mbappé, parle Mercato et donne rendez-vous à l'OM

Le rendez-vous est fixé. Ce sera le 8 février prochain, pour un énième Classico à la française entre l'OM et le PSG en 8e de finale de la Coupe de France. A peine qualifié, hier soir, face au Pays de Cassel, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, né à Marseille, est bien entendu revenu sur le duel qui s'annonce.

"C’est un tirage, c’est comme ca. On aura un calendrier très chargé. À cette période-là, on va enchainer tous les trois, quatre jours. Il va falloir qu’on trouve de l’énergie, que tout le monde soit au niveau. Pour gagner ce trophée-là , il faut battre tout le monde. On va y aller avec beaucoup de détermination. Je sais que Marseille jouera ce match avec beaucoup de détermination surtout qu’on ne les jouera pas longtemps après. Le calendrier est malheureusement ainsi fait mais on doit jouer sur tous les tableaux."

L'entraîneur du PSG a également encensé Kylian Mbappé, auteur d'un quintuplé en 16es de finale : « Sur l’année civile 2022, il a marqué 56 buts en 56 matches je crois, Kylian fait partie des très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale, c’est l’un des meilleurs. Il est formaté pour marquer mais il n’a pas été obsédé ce soir (hier). C’est Kylian, c’est un homme de chiffres et de statistiques. Je n’ai pas besoin de l’encourager pour qu’il batte des records. »

Enfin, Galtier a évoqué la fin du mercato hivernal du PSG. « Pour Milan Skriniar, je suis l’actualité. Je ne peux pas vous dire s’il viendra cet hiver, ni cet été. C’est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l’avoir cet été, on l’a pas eu. On verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia », a-t-il conclu.