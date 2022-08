PSG : Galtier encense une recrue et va prendre un énorme risque avec ses stars

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG piétine la Ligue 1. Après trois matches disputés cette saison, les hommes de Christophe Galtier totalisent pas moins de 17 buts inscrits et seulement 3 encaissés. Hier, à Lille, des Dogues joueurs ont bu le calice jusqu’à la lie (1-7). L’excellent rendement de Marco Verratti et Vitinha dans la « salle des machines » a permis au trio Messi-Neymar-Mbappé de se régaler en attaque, ce que Christophe Galtier a fait remarquer en mettant l’accent sur le rôle de la recrue portugaise. « Quand Luis Campos m’a parlé de lui, je le connaissais très peu et j’ai regardé ce qu’il avait fait avec Porto, a-t-il indiqué. Il est très mature, tout le temps en mouvement, l’esprit très collectif et il est vraiment le liant entre la défense et notre secteur offensif. » Avant le prochain match dimanche contre l’AS Monaco (20h45), le coach du PSG veut désormais éviter à tout prix un possible relâchement avec l’exigence au quotidien. Et du turover, ce qui risque de braquer certaines de ses stars. « C’est aussi important que tout le monde puisse participer à l’enchaînement des matches. Il faudra accepter de laisser sa place pour qu’un partenaire puisse exister, a-t-il analysé. Le management va être important. Il va falloir que tous les échanges que je vais avoir avec le groupe soient très transparents, clairs et précis. Les joueurs ont peut-être aussi une petite revanche à prendre sur la saison dernière. Il faut que le groupe arrive à bien vivre ensemble. Il faut des joueurs heureux et concernés dans le vestiaire. » Franck Haise et Seko Fofana dans l'équipe type de la 3e journée#RCLens #Lens #TeamLens #ASMonaco #ASMRCL #Ligue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/6MPLRUOSA1 — 𝒪𝓃𝓏𝑒𝐿𝑒𝓃𝓈𝑜𝒾𝓈 ❤️💛 (@Onze_Lensois) August 22, 2022

Pour résumer Très satisfait de la large victoire du Paris Saint-Germain dimanche à Lille en clôture de la 3e journée de Ligue 1 (7-1), Christophe Galtier sait que son équipe manque encore d’équilibre et va proposer du turnover la semaine prochaine.

