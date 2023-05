PSG : Galtier enterre l’OM, se tend pour Messi et envoie un message fort au RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Le PSG a fait le travail hier à Troyes (3-1). Grâce notamment au 24e but de Kylian Mbappé en Ligue 1 cette saison, le club de la capitale s’est rassuré après sa déconvenue lorientaise et a repoussé le RC Lens à six points au classement.

« Aucun commentaire à faire sur Leo »

Il faudra ce petit matelas tant Christophe Galtier estime que les Sang et Ot ont montré samedi contre l’OM qu’ils seraient de sérieux candidats au titre de champion jusqu’au terme de la saison le 4 juin prochain. « J’ai suivi le match de samedi soir (Lens-OM : 2-1).On a un second qui est très performant, très difficile. Nous, on a une seconde partie de saison difficile. Il fallait l’emporter. Je disais à mes joueurs qu’on entrait dans une période avec des matches déterminants. Et qu’il fallait avoir l’envie de gagner des matches en faisant des efforts, a-t-il analysé en conférence de presse. Le Championnat est-il plié ? Non. Il faudra l’emporter contre Ajaccio (samedi). Je ne vois pas Lens faire de faux pas. Il ne faudra pas en faire. »

Relancé sur la sanction du PSG à l’égard de Lionel Messi et les excuses de l’Argentin qui en ont découlé, Galtier a botté en touche non sans une légère pointe d’agacement : « C’est un sujet interne au club. Je n’ai aucun commentaire à faire sur Leo. »

Pour résumer Christophe Galtier a reparlé de l’épisode lié à Lionel Messi et du titre de champion de France au sortir de la large victoire du Paris Saint-Germain à Troyes dimanche en match de clôture de la 34e journée de Ligue 1 (3-1).

