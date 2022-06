PSG : Galtier est déjà présent au Camps des Loges

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ce jeudi matin, le Camps des Loges a reçu un invité remarqué : Christophe Galtier. Le futur entraîneur du PSG, qui attend que sa direction ait fini de négocier les indemnités de rupture avec le staff de Mauricio Pochettino, est venu prendre ses marques en prévision de la reprise. Les divers médias ayant relayé l'information de son passage à Saint-Germain-en-Laye assurent que le Marseillais sera officiellement intronisé avant la fin de la semaine.

Il vaudrait mieux car les champions de France reprennent l'entraînement lundi. Les nombreux internationaux sont attendus quelques jours plus tard, ce qui laissera à Galtier le temps de s'acclimater à son nouveau club avant le début des choses sérieuses.

Christophe Galtier, pas encore officiellement nommé entraîneur du PSG, était présent au Camp des Loges ce jeudi matin. Il devrait être intronisé coach du club parisien d'ici lundi, date de la reprise de l'entraînement pour les champions de France. https://t.co/iR9LCcncIj pic.twitter.com/5gD2gLB4xj — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 30, 2022

