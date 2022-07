PSG : Galtier et Campos imposent une première révolution à Messi & Co

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Comment, pour la première fois de l’histoire, gérer une saison scindée en deux par la Coupe du monde ? Quels ajustements effectuer pour cette préparation estivale inédite ? Dans quel état les clubs vont-ils retrouver leurs joueurs à l’issue du Mondial (21 novembre-18 décembre) ? Ces questions hantent les clubs de Ligue 1 et le PSG ne déroge pas à la règle. Selon L’Équipe, cette problématique a même très vite été identifiée par Luis Campos et Christophe Galtier. Un élément est clair dans l’esprit du duo : pour aborder au mieux les échéances et ce calendrier resserré, le PSG doit disposer d’un effectif dense qualitativement. « Ce qu’ils veulent construire, c’est un groupe avec, dans l’idéal, deux “onze” presque de niveau équivalent », détaille-t-on dans l’entourage du PSG. La réduction souhaitée de l’effectif actuel doit favoriser une forme de concurrence interne où chacun se bat pour sa place. Une fois la Coupe du monde évacuée, une fenêtre de temps de jeu pourra s’ouvrir aux jeunes, qui ont déjà été prévenus. Autre volonté affichée des décideurs du PSG face à ce calendrier ramassé : celle de disposer des recrues rapidement. Dans ses discussions récentes, la paire Antero Henrique - Luis Campos insiste sur sa volonté de les emmener lors de la tournée au Japon (du 17 au 25 juillet). La semaine à venir pourrait, dans ce contexte, être animée. 🔴 Campos et Galtier veulent construire au PSG un groupe avec "dans l’idéal deux 11 presque de niveau équivalent". L’objectif : aborder au mieux le calendrier resserré pré Mondial.



Des jeunes ont été prévenus qu’ils pourraient avoir du temps de jeu après le Mondial.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 10, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur

