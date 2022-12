PSG : Galtier évoque son avenir et revient sur la polémique du char à voile

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Arrivé l'été dernier sur le banc du Paris Saint-Germain où il a succédé à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier espère y rester le plus longtemps possible, comme il l'a confié ce mardi matin sur le plateau de Télématin sur France 2.

Podcast Men's Up Life

Galtier veut prolonger l'aventure au PSG

"J'ai été bien accueilli par le club et les supporters. Tous les jours avec mon épouse, quand j'ai un peu de temps libre, on visite la plus belle ville du monde. Les Parisiens sont bienveillants avec nous, je les en remercie. Je ne me suis pas projeté sur l'après. Je profite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison de cette magnifique ville et de son grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs saisons au PSG ? Je le souhaite", a assuré l'entraîneur parisien, qui est par ailleurs, revenu sur la polémique du char à voile.

"Ça ne m'a pas servi de leçon, mais on s'aperçoit qu'il y a une grande exposition et qu'il faut faire très attention, parce que les phrases sont reprises. Il faut faire attention avec l'humour. On n'a pas tous le même humour, c'est difficile à faire comprendre ou faire passer. Évidemment, en termes de communication, quand vous êtes l'entraîneur du PSG, vous devez faire très attention, car vous êtes très exposé."

Pour résumer Invité ce mardi matin sur le plateau de Télématin sur France 2, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, s'est exprimé sur son avenir et est revenu sur la polémique du char à voile.

Fabien Chorlet

Rédacteur