PSG : Galtier explique en quoi Brest a contrarié ses plans

Avant qu'il ne dévoile son onze de départ contre Brest cet après-midi, Christophe Galtier avait annoncé un turnover car les matches tous les trois jours s'enchaînent. Mais à la surprise général, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont bien été alignés d'entrée. Au micro d'Amazon, l'entraîneur du PSG a justifié son choix de mettre ses trois superstars d'entrée.

"Le turnover tardif ? Je devais mettre la meilleure attaque pour creuser l’écart rapidement et faire des changements. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. On a été dangereux et la rotation serait arrivée rapidement avec deux buts." Mais les Bretons ont héroïquement résisté et même failli égaliser. Heureusement pour les Parisiens, Gianluigi Donnarumma a dévié de la tentative bretonne...