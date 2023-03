PSG : Galtier se cache derrière les absences et réagit aux déclarations de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'état de ses troupes

"Il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception. Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation ? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C'est comme ça. Il y avait beaucoup d'attentes, chez nous en interne. Chaque année, une seule équipe gagne la Ligue des champions. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat."

L'élimination en Ligue des Champions

"Il y avait des absences importantes sur la double confrontation. Kylian Mbappé n'a pas démarré à l'aller, Achraf Hakimi a été rapidement diminué. Le match retour, nous avons deux graves blessures, celles de Neymar et Presnel Kimpembe. Deux blessures sont venues s'ajouter, notre capitaine Marquinhos et Nordi Mukiele. Il a manqué d'être en forme dans ces grands rendez-vous. C'était chez nous et chez moi une obsession d'être en forme. On est arrivés affaiblis sur la double confrontation."

Le risque d'une démobilisation en Ligue 1

"Il y a toujours un risque, mais c'est ce que j'ai dit à mes joueurs : le PSG est champion en titre. Si le PSG remporte ce titre, ce sera le 11e titre, ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat. Il ne faut pas minimser le fait d'être champion de France. Des joueurs ont un palmarès extraordinaire, d'autres n'ont pas encore un palmarès très étoffé. C'est quelque chose de très important. Le titre n'est pas facile, gagner n'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Certes, nous avons huit points d'avance. Mais il faudra se battre jusqu'au bout. Notre effectif est très touché, mais c'est un objectif important et il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France."

Ses propos sur Bitshiabu

"J'ai regretté qu'il n'ait pas joué un peu plus long, mais à 17 ans avoir cette lecture ce n'est pas évident. Je n'ai pas pointé El Chadaille Bitshiabu. J'en ai parlé avec Marco Verratti, la prise de risque à l'intérieur est très dangereuse. Je n'ai pas pointé spécifiquement El Chadaille. J'ai dit qu'il aurait été préférable de jouer plus long. Après, il y a un bon pressing du Bayern Munich sur Verratti."

Le match face à Brest

"J'ai évacué la déception, sur un plan personnel. J'ai été très touché, mais dès hier (jeudi) après-midi nous avons commencé à travailler sur le match contre Brest. Mais il faut aller de l'avant. J'ai certains joueurs qui sont au 45e match joué. Au 8 mars. Ce qui est énorme, quand on parle de toutes les compétitions. C'est normal qu'il y ait des bobos, des blessures. On prépare le match très sérieusement. Ce sera difficile. L'équipe qui va démarrer à Brest sera très compétitive."

Le risque que Ramos et Messi, en fin de contrat, lâchent mentalement

"Non, aucun doute sur ces deux grands joueurs au palmarès incroyable, qui connaissent ce genre de situations. Ce sont des joueurs de très haut niveau, qui passent vite d'un match à l'autre. Leur situation contractuelle ? Ils sont habitués à vivre ce genre de moment."

Les déclarations de Mbappé

"N'importe quel joueur aurait été dans le même état. Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain, il le montre à chaque match et il a une grande détermination à réussir et à amener le club le plus haut possible."

Propos retranscrits par RMC Sport.