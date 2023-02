PSG : Galtier annonce si Messi sera là face au Bayern, fait le point sur Mbappé et revient sur le Clasico

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les blessures de Mbappé et Messi

"Concernant, Kylian Mbappé, la communication a été faite. On a parlé d'une indisponibilité de trois semaines. Kylian se soigne. Léo a ressenti une fatigue musculaire, il reprendra l'entraînement lundi. Il n'est pas incertain pour le Bayern Munich."

L'absence de Messi contre Monaco

"On connaît l'importance de Leo dans notre jeu. Avec son absence, il faudra jouer d'une manière différente pour avoir une ossature d'équipe plus solide, plus compacte, se servir des uns et des autres. Evidemment qu'aller à Monaco sans Leo est toujours embêtant."

La défaite face à l'OM

"Les joueurs étaient très touchés dans le vestiaire après le match et hier (jeudi). Il faut éviter les longs discours mais aussi montrer ce qui n'a pas fonctionné, avoir une certaine lucidité. Quand il y a autant de déception, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut garder la tête très froide."

Hakimi

"Il n'y a pas de gênes, il y a de la fatigue. Il a travaillé en salle hier (jeudi). Il est disponible pour le match de demain samedi."

Est-il prêt prendre le risque de faire jouer Mbappé contre le Bayern Munich ?

"La santé du joueur passe avant tout. Je serai très vigilant sur la santé du joueur, d'autant plus que la saison est encore longue."

Propos retranscrits par RMC Sport.