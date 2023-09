PSG : Galtier jalouse Luis Enrique et fait le point sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Pour la première fois depuis son limogeage du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a pris la parole publiquement dans une interview accordée à l'émission Canal Football Club sur Canal+. S'il est revenu sur les accusations de racisme dont il a fait l'objet, le technicien français s'est également exprimé sur son successeur, Luis Enrique.

"Luis Enrique est plus armé que moi"

"ll est plus armé que moi. Point à la ligne. Il arrive en ayant gagné le plus beau des trophées", a regretté Christophe Galtier, jalousant donc l'entraîneur espagnol. L'ancien coach de l'AS Saint-Étienne, toujours sans club, a aussi fait le point sur son avenir.

"Certains clubs m'ont contacté, ou ont souhaité me contacter. Ça me rassure sur le fait que ma place est sur un banc de touche et non pas devant une télévision en train de regarder des matchs. Est-ce que j'aurais pu reprendre rapidement ? Oui. Je ne l'ai pas souhaité. J'avais besoin de me poser, d'analyser. On se dit qu'on est fatigué, c'est difficile, on est attaqué là... Encore plus quand on est dans un club hyper médiatique comme le PSG. Et on s'aperçoit que deux mois et demi, trois mois après, on a envie d'y retourner. Je suis jeune, je suis en forme, j'ai le droit de rêver. L'objectif que je veux atteindre, c'est quel chemin je veux prendre pour continuer à prendre du plaisir en étant entraîneur"

💥 INTERVIEW EXCLUSIVE 💥



🗣️ Christophe Galtier parle pour la première fois depuis son départ du PSG !



Rendez-vous dimanche dans le Canal Football Club, à partir de 19H30 sur CANAL+ 🔜 pic.twitter.com/EF1atEbcSq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2023

Podcast Men's Up Life