PSG : Galtier justifie les absences de Verratti, Paredes et Navas contre Kawasaki

Christophe Galtier a pu lancer son 3-5-2 dans un PSG new look face à Kawasaki. Le 11 de départ se rapproche clairement de l'équipe type que pourrait mettre en place l'ancien Stéphanois sur la saison à venir, à un détail prêt. Marco Verratti était le grand absent du milieu de terrain. Leandro Paredes n'a pas joué non plus, l'entrejeu parisien était composé de la recrue Vitinha et d'Idrissa Gueye au coup d'envoi.

Verratti jouera au prochain match

Après le match, Christophe Galtier a relativisé en conférence de presse : "Concernant Leandro Paredes, hier, en fin de séance, il a ressenti une petite gêne musculaire. Mais rien de très grave. On pense pouvoir le récupérer d'ici la fin de la tournée. Marco Verratti a repris avec nous avec une douleur sur le pied. On a décidé de ne pas le faire participer à ce match. Il n'avait dans les jambes que cinq séances collectives. Il est prévu qu'il joue au prochain match. Quant à Keylor Navas, c'est une question de temps de jeu, il jouera une grande partie du second match contre les Urawa Reds.". Ces absences auront au moins eu le mérite de laisser du temps de jeu aux jeunes Vitinha et Zaïre-Emery pour se faire remarquer.