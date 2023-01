PSG : Galtier l’annonce, ça va chauffer pour les retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L’événement est d’importance. Le match de ce soir (18h), au stade du Roi-Fahd de Riyad, en Arabie saoudite, entre le PSG et la Riyad Season Team, une sélection des meilleurs joueurs évoluant dans les clubs d’Al-Hilal et Al-Nassr, sera le premier de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr.

Les 65 000 places disponibles pour ce rendez-vous se sont vendues en quelques heures. Un billet VIP est même parti aux enchères pour un peu plus de 2 M€ ! Cette rencontre vaut aussi par la présence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar dans les rangs du PSG. L’attaquant argentin aura le loisir de croiser son meilleur ennemi, CR7.

Et cela ne devrait pas être une partie de plaisir. « Ça ne ressemblera peut-être pas à un match amical, ce ne sera pas un match d’entraînement, a assuré Christophe Galtier en conférence de presse. Il y a tellement de personnalités et de compétiteurs sur le terrain qu’on aura un match de bon niveau. C’est une confrontation. On n’est pas dans un match à but caritatif. »