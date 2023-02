OM - PSG : Galtier lance les hostilités avant le Clasico

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Non sans difficultés, le Paris Saint-Germain a renversé ce samedi Toulouse (2-1), à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Mais alors que les Parisiens affronteront mercredi prochain l'Olympique de Marseille, en 8e de finale de la Coupe de France, Christophe Galtier a lancé le Clasico après la victoire face aux Toulousains.

"On va se présenter au Vélodrome avec l’envie de se qualifier"

"Lens, c’était le premier match de l’année, c’était un match important. Et on ne l’a pas bien abordé. Là, c’est le fameux "Classique" sur un match à élimination directe. On va se déplacer au Stade Vélodrome dans une ambiance extraordinaire. Il faudra sortir un très grand match pour se qualifier, mais on l’aborde sereinement. On va se présenter au Vélodrome avec une autre manière de jouer et l’envie de se qualifier", a prévenu l'entraîneur parisien en conférence de presse d'après-match.

📺🔴🔵 Les réactions du coach Christophe Galtier et d'@AchrafHakimi après la victoire 🆚 Toulouse (2-1). pic.twitter.com/UXt5IFrS2p — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2023

Pour résumer À quelques heures du Clasico contre l'Olympique de Marseille en 8e de finale de la Coupe de France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a prévenu les Olympiens.

