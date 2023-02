PSG : Galtier limogé, la condition est posée par le Qatar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Arrivé l'été dernier sur le banc du Paris Saint-Germain où il a succédé à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a réalisé une première partie de saison réussi. Mais depuis le retour de la Coupe du monde au Qatar, les Parisiens enchaînent les défaites surtout dans les gros matchs.

Galtier limogé après le Bayern Munich ?

Ce qui fragilise grandement Christophe Galtier. Et d'après Daniel Riolo, "Galette" devrait être limogé de son poste d'entraîneur du PSG en cas d’élimination contre le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Toujours selon le chroniqueur de RMC Sport, l'ancien coach de l'AS Saint-Étienne aurait dû être licencié en cas de défaite face au LOSC. Mais les Parisiens, menés jusqu'à la 87e minute, se sont finalement imposés (4-3) et auraient donc sauvés les fesses de leur entraîneur.

Daniel Riolo l'affirme, en cas de défaite face à Lille, Christophe Galtier aurait été licencié. Il le sera en cas d'élimination face au Bayern, en huitième de finale de Ligue des Champions.



