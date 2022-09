PSG : Galtier, Messi, Mbappé, Neymar, Campos... Daniel Riolo tire dans le tas !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG plane déjà sur la Ligue 1 et a fait un carton plein en phase de groupes de la Ligue des champions. Sur le papier, le bilan de cette première partie de saison pourrait donc satisfaire les plus fins observateurs. Sauf que Daniel Riolo fait toujours autant partie des insoumis et n’a pas hésité à tacler le club de la capitale.

« Le PSG qui file vers le titre, rien de neuf en L1. Après huit journées, on nous avait annoncé une révolution. Galtier en Che Guevara et Luis Campos en Fidel Castro, le PSG devait changer du sol au plafond. Pour l’instant, on est plutôt sur une rengaine Claude François, "Je me lève et je te bouscule"... comme d’habitude. Le jeu repose sur le bon vouloir des vedettes et actuellement, elles veulent bien avancer dans le bon sens », a-t-il analysé sur RMC Sport. Nommément, Riolo a donné des cas particuliers.

« Neymar, vexé, avance l’orgueil en bandoulière. Messi marche, mais en L1 ça suffit. Il n’y a que Mbappé qui fait la tête, a-t-il ajouté. Il est resté dans le projet, sauf que ce n’est pas celui dont on lui a parlé au printemps. Il paraît qu’il n’a jamais été question que Neymar parte, mais Campos... parle de doublon au même poste ! C’est fou comme cette déclaration a fait peu de bruit finalement. Non, la grande affaire c’est le 3-4-3 de Galtier ! Ah l’invention ! C’est Leonard de Vinci au Camp des Loges. Il faut donc se réjouir puisque tout va bien. On a juste changé de G.O. et pour le coaching, en revanche, on repassera plus tard. Comme d’habitude. »