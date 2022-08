PSG : Galtier n’a pas réglé tous les problèmes entre Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Rien ni personne ne résistent au PSG en ce début de saison. Les trois premiers adversaires du club de la capitale (Clermont, Montpellier et Lille) ont sombré et l’AS Monaco peut d’ores et déjà craindre le pire au Parc dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (20h45). En attendant, Jérôme Rothen nuance l’apport de Christophe Galtier dans le vestiaire du PSG. « C’est aller un peu vite en besogne que de dire qu’il a réglé tous les problèmes, a-t-il déclaré hier soir au micro de RMC Sport. Après, rien que tactiquement, il a déjà résolu beaucoup de problèmes. »

Le Mondial en ligne de mire et ensuite ?

Relancé sur la question des ego des trois stars que sont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Rothen a confirmé ses attentes. « Bien sûr que Christophe Galtier n’a pas tout réglé. Déjà il ne peut pas tout régler parce que ces joueurs-là, ce sont des stars pour la plupart. Ce sont des grands joueurs, a poursuivi l’ancien milieu du PSG. Ce n’est pas le beau discours de Galtier qui va faire que ces joueurs vont changer leur mentalité. Il ne faut pas aller jusqu’à penser cela. Il y a la Coupe du monde en perspective au mois de novembre. Ils ont dans la tête de performer avec le PSG jusqu’au mois de novembre. Et après ils seront dans les meilleures dispositions pour faire la meilleure Coupe du monde possible afin de faire gagner leur pays. C’est de cela dont on parle aujourd’hui. »

🗣💬 @RothenJerome sur le travail de Galtier jusqu'à présent : "Rien que tactiquement, il a résolu beaucoup de problèmes et on sent un vrai épanouissement de la part de tous les joueurs." #RMClive pic.twitter.com/gbfTnUFwit — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 22, 2022

Pour résumer Invité à analyser le début de saison époustouflant du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a encensé les joueurs de Christophe Galtier tout en nuançant l’action de ce dernier sur le vestiaire parisien avant la Coupe du Monde.

Bastien Aubert

Rédacteur