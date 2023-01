PSG : Galtier a recadré ses joueurs, défend la MNM et s’exprime sur Ziyech et le mercato !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les défaillances contre Reims

« La première période contre Reims ne peut pas me satisfaire. J’ai eu une réaction à chaud confirmée ensuite dans mon analyse d’après match. Je l’ai dit aux joueurs ce matin, on doit retrouver de la rigueur et de l’exigence. On a du mal à retrouver cela depuis la reprise. Chacun doit avoir une prise de conscience sur ses performances et ce qu’il donne à l’équipe. Les milieux doivent être plus intenses et dans l’utilisation du ballon. »

Le mercato

« On le commentera quand il sera clôturé. Vous dire que trois joueurs vont venir... Le club travaille beaucoup mais je n’ai pas à commenter d’éventuelles arrivées et départs. Le recrutement fait en fonction de ce que j’ai vu contre Reims ? Bien sûr que non. La réflexion est là depuis un certain temps. Les échanges sont très francs en interne. On verra ce soir après minuit ce qu’il en sera. S’il n’y a pas d’arrivée, il n’y a pas d’arrivée. Cet effectif là a bien fonctionné pendant des mois, il n’y a aucune raison que ça ne revienne pas à partir du moment où l’équipe passe avant les individualités. Ziyech ? Oui, le club travaille sur Ziyech mais il est un joueur de Chelsea à l'heure où l'on se parle. »

Se passer d’un membre de la MNM ?

« Nous avons 3 joueurs incroyablement forts sur le plan offensif, que sont Messi, Mbappé et Neymar. Se priver de l’un des trois joueurs pour être plus équilibré, ce serait une erreur. Nous avons su être solides dans le passé avec eux, je sais que c’est possible de l’être à nouveau. »