PSG : Galtier peste après le Mercato et songe à un remplaçant inattendu pour Kimpembe

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le point infirmerie

« Victime d’une lésion des ischio-jambiers gauches, Presnel Kimpembe sera indisponible environ 6 semaines. Un nouveau point sera fait dans 8 jours. Keylor Navas souffre de douleurs lombaires et ne fera pas le déplacement en Israël. Victime d’une lésion aux adducteurs droits, Renato Sanches restera en soins au centre d’Entraînement. »

La forme de Neymar

« Neymar est arrivé à l’heure cet été, fit. Très fit. Il s'est bien préparé avant la saison. On a décidé de mettre Ney dans les meilleures conditions possibles. J’ai découvert qu’il travaille énormément pour le jeu défensif et dans l’envie de récupérer le ballon. »

Un manque criant au mercato

« L’absence de Kimpembe ? Au mercato, on souhaitait un défenseur central supplémentaire par rapport au calendrier de fou et on avait raison. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l’Inter Milan (pour Skriniar) mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents, et peut-être intégrer un ou plusieurs jeunes joueurs. On verra bien mais, oui, on voulait un autre défenseur central. Malheureusement, on n’a pas pu le faire. »