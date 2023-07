PSG : Galtier pourrait finalement retarder la présentation de Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En début de journée, nous avons relayé l'information selon laquelle Luis Enrique pourrait être officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, demain à 14h au cours d'une conférence de presse. Ce qui sous-entendrait que le club de la capitale se serait mis d'accord avec Christophe Galtier pour une résiliation à l'amiable du contrat qui lie les deux parties pour encore un an. Seulement, selon RMC, l'entraîneur et ses futurs ex-dirigeants ne se sont toujours pas entendus sur une indemnité. Et, de fait, cela pourrait entraîner un énième report de la présentation de Luis Enrique.

La reprise n'est que le 10 juillet...

Le média explique que "cela discute encore de détails dont le montant final de la séparation à l'amiable". Et que c'est ce qui expliquerait pourquoi le PSG n'a toujours pas communiqué officiellement sur la conférence de presse de demain. Un contretemps pas vraiment pénalisant pour le club puisque Luis Enrique travaille déjà sur l'avant-saison et le recrutement alors que les joueurs ne sont attendus que lundi prochain pour la reprise. Paris a encore six jours pour tomber d'accord avec Christophe Galtier !

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Christophe Galtier’s contract has been terminated, pending PSG statement. 🔴🔵 #PSG



This formal step was final one needed in order to unveil Luis Enrique as new head coach. pic.twitter.com/MP3EUFCizO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

