PSG : Galtier prêt à tenter une nouvelle révolution tactique ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Après une longue trêve et la Coupe du monde, le PSG s'apprête à retrouver la Ligue 1, ce mercredi (21 heures) avec la réception du Racing Club de Strasbourg, actuel 19e au classement et en grande difficulté cette saison. L'entraîneur parisien Christophe Galtier était présent en conférence de presse avant cette rencontre de reprise. Et il a notamment parlé tactique.

« Trouver une troisième organisation »

« J'essaie avec mon staff de mettre en place différentes animations, de trouver une troisième organisation avec une animation différente », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse, dans des propos relayés par L'Équipe. « Avec un calendrier très, très chargé, on a une réflexion sur ça. Il est encore trop tôt pour le travailler. J'ai des idées en tête. Cette troisième organisation doit pallier d'éventuelles absences sur des éléments offensifs ou défensifs ». Cette saison, le PSG avait débuté avec une défense à trois, avant de glisser vers un 4-3-3 au fil des matchs.