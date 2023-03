PSG : Galtier privé de Messi au pire des moments ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce vendredi, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matches amicaux de la fin mars, face au Panama (le 23) et Curaçao (le 28). Les premières rencontres des champions du monde, devant leur public, le premier ayant lieu au Monumental de River Plate, devant 90.000 supporters que l'on imagine déchaînés. Forcément, Lionel Messi a été convoqué. Le PSG s'y attendait mais il n'empêche que ce n'est pas une très bonne nouvelle.

Car cela implique deux voyages fatigants pour Lionel Messi, sans parler du risque de blessure, et ce avant un mois d'avril qui s'annonce chargé en gros matches pour les leaders de la L1. Il y aura Lyon au Parc le 2, Nice à l'extérieur le 9 et Lens à domicile le 16. Et peut-être les quarts de finale de la Champions League 11-12 et 18-19 avril en cas d'exploit à Munich la semaine prochaine. Bref, cette fatigue, réelle mais attendue, ne tombera pas au meilleur des moments. De là à imaginer qu'il faudra laisser La Pulga au repos pour le choc face à l'OL...