PSG : Galtier rassuré sur son avenir et l’unité de son groupe après Brest

Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG a peiné mais a assuré l’essentiel hier à Brest en s’imposant grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel (2-1). « Ça peut paraître cruel pour Brest mais dans le match, on a sept situations très favorables, a analysé Christophe Galtier. Sur l'ensemble, on mérite de marquer au moins deux buts. Les gens peuvent dire que c'est une petite victoire, mais je dis c'est une victoire. Elle est importante, trois jours après la déception. Il y a une remobilisation générale. Il ne faudrait pas l'occulter par rapport au but marqué à la 92e minute. »