PSG : Galtier réfléchit à un autre système de jeu que le 3-4-1-2

INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur son banc, le Paris Saint-Germain évolue en 3-4-1-2. Ce fut le cas lors des deux premiers matchs amicaux face à Quevilly Rouen Métropole (2-0) et contre le Kawasaki Frontale (2-1).

"Il y a une réflexion pour travailler dans un autre système"

Après la rencontre face aux Japonais, l'entraîneur parisien s'est exprimé sur ce dispositif tactique, annonçant qu'il réfléchissait également pour évoluer dans un autre système de jeu. "Nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l'assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but. (...) On a fait deux matchs amicaux et on travaille aussi tous les jours à l'entraînement ce schéma. Mais, après, il y a toujours de l'adaptation. Il y a aussi une réflexion pour travailler dans un autre système tout en restant très dangereux offensivement."

Pour résumer Après la victoire face au Kawasaki Frontale (2-1) en match amical, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a confié qu'il réfléchissait pour évoluer dans un autre système de jeu que le 3-4-1-2.

Fabien Chorlet

Rédacteur