PSG : Galtier se lâche sur Messi, Neymar et Mbappé

Deux mois et demi après son limogeage du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s'est exprimé pour la première fois publiquement dans un entretien accordé à Canal+. Le technicien français est notamment revenu sur la gestion de la MNM, expliquant à quel point il était difficile de coacher Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans la même équipe.

Galtier revient sur les difficultés de faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble

"Est ce que le PSG de la saison dernière était coachable avec ces trois stars qu'il est très difficile de faire sortir du terrain ? C'est la réalité. Quand tu es entraineur du PSG et que tu as ces trois joueurs là, tu n'as qu'une obsession : comment je fais pour les associer et les rendre performants pour l'intérêt de l'équipe, l'intérêt du jeu, marquer des buts et donner du plaisir aux gens. Après, il faut trouver le juste équilibre, et ça, ça a été une réflexion permanente pendant toute la saison."

