PSG : Galtier se rapproche de Paris, son successeur déjà identifié à l’OGC Nice ?

Luis Campos est actuellement à Doha. Selon L’Équipe, le successeur attendu de Leonardo doit s’accorder avec le président Nasser Al-Khelaïfi sur les contours de sa prochaine mission au sein du PSG.

Si l’avenir de Campos est encore flou, on sait que les deux hommes travaillent déjà sur une liste potentielle de coaches. Dans cette liste figure en bonne position Christophe Galtier. Les deux hommes s'apprécient depuis leur belle entente au LOSC, qui a mené au titre de champion de France en 2021.

Galtier au PSG, Favre à Nice ?

Selon Foot Mercato, les deux hommes ont déjà discuté du projet parisien et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble. Galtier, sous contrat avec l'OGCN jusqu'en juin 2024, n'est pas certain de rester à Nice cet été et sera fixé après un audit mené par INEOS dont les conclusions tardent à arriver.

En cas de départ, son remplaçant pourrait se nommer Lucien Favre, en contacts réguliers avec le président Jean-Pierre Rivère depuis quelques semaines. Les deux hommes, qui ont déjà travaillé ensemble à Nice entre 2016 et 2018, seraient ouverts à une nouvelle collaboration. Le technicien suisse, qui aurait récemment refusé le Borussia Mönchengladbach, n'a pas encore tranché son avenir.

🚨Info: Galtier 🇫🇷 n'est pas assuré de rester à #Nice la saison prochaine



• Des discussions ont été entamées avec Favre 🇨🇭 et sont jugées positives



• Campos a 🇵🇹 plusieurs coachs en tête dont Galtier 🇫🇷



• Les deux hommes ont échangé sur la possibilité de travailler ensemble pic.twitter.com/gNiC6OoXpv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur