PSG : Galtier sèchement recadré par Doha après ses dernières sorties médiatiques !

Sur ses dernières apparitions en conférence de presse, Christophe Galtier a bien pris soin de se projeter sur la saison prochaine avec le PSG. S'estimant toujours « légitime » à son poste et sous contrat jusqu'en juin 2024, le Marseillais a évoqué à plusieurs reprises sa volonté de « préparer la saison prochaine » avec Luis Campos. Du côté de l'Etat-major à Doha, on s'est plus ou moins agacé de cette trop grande confiance alors que la saison du PSG n'est pas encore terminée et que le titre n'était pas encore assuré à l'aune de la 36ème journée.

Doha n'a pas apprécié les dernières sorties de Galtier

D'après L'Equipe, QSI aurait récemment rappelé Christophe Galtier à son devoir de réserve quant à l'avenir. Si personne n'a encore fait savoir à l'ancien coach de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice qu'il ne serait plus là l'an prochain, Christophe Galtier a quand même reçu l'ordre de ne plus s'exprimer sur le sujet. Il lui a été expressément demandé de ne plus « s'avancer sur ce qu'il passerait après le mois de juin » et de « se concentrer sur le titre avant d'évoquer le futur ».

Une nouvelle demande qui intime le doute sur l'avenir de Galtier alors que la rumeur José Mourinho (AS Rome) est bien présente et que l'émir Al-Thani rêve toujours d'attirer Zinédine Zidane...

Pour résumer Coupable d'avoir trop voulu se projeter sur la saison prochaine avec le PSG, Christophe Galtier a eu le droit à quelques remontrances de la part de l'Etat-major qatarien à Doha. Plus que jamais son avenir est en suspend...

Alexandre Corboz

Rédacteur