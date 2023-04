PSG: Galtier sous le choc, l’émir du Qatar a pris une décision radicale pour son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

L’affaire Galtier n’en finit pas de rebondir. Accusé de racisme, l’entraîneur du PSG attend son heure pour dire toutes ses vérités demain en conférence de presse. En attendant, Daniel Riolo s’en est donné à cœur joie en laissant entendre que plusieurs personnes étaient déjà au courant de l’état d’esprit du technicien marseillais avant sa signature au PSG l’été dernier. Du côté de Galtier, L’Équipe fait savoir qu’il ne masque pas son « dégoût ».

« Ce n’est pas l’entraîneur qui est visé mais l’homme », glisse-t-il à certains au Camp des Loges. Dans son entourage, l’heure est alors à la « stupéfaction ». «C’est horrible, ce que Christophe et sa famille sont en train de vivre, explique un de ses proches. Cela fait trente ans qu’il est dans le football. Et on jette son honneur en pâture. Quelle que soit la suite, cela va laisser des traces. »

À Doha, le quotidien sportif confirme que le club a poursuivi son travail de vérification sur les accusations de Fournier tout en assurant, en privé, que l’avenir de Galtier ne sera pas menacé à cause de cette histoire. La question est également de savoir quelle image sera la sienne à la fin de toute cette histoire et s’il sera capable de diriger une telle machine à broyer qu’est devenue le PSG.