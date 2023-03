PSG - Stade Rennais : Galtier se lâche sur Messi, a un groupe affaibli et sème des indices sur son onze

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En préambule de la conférence de presse, le PSG a communiqué son point médical. Victime d’une lésion haute des ischio-jambiers, Nordi Mukiele est resté en soins tandis qu’Achraf Hakimi a poursuivi sa reprise individuelle sur le terrain. De son côté, Sergio Ramos a été ménagé pour une gêne au mollet droit. Carlos Soler s’est entraîné en salle suite à une gêne musculaire. Enfin, Marquinhos s’est entraîné à part ce matin. Face à ces nombreuses absences, Christophe Galtier devra bricoler contre le Stade Rennais.

« Ce championnat n’est pas encore gagné, on a besoin d’enchaîner des victoires. On est quand même très affaibli. Il y aura des absences contre Rennes, notamment en défense. Donc il faut retrouver un certain état d’esprit parce que peut-être que des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer à ce poste-là y seront pour le match de dimanche, a-t-il déclaré. Rennes, c’est une équipe qui est toujours redoutable, avec des joueurs de qualité et très bien organisée. »

Au sujet du mercato estival à venir, le coach du PSG ne se projette pas. « Il n’y a aucune projection chez moi pour la saison prochaine en terme d’effectif, c’est encore loin », a-t-il souligné devant les médias. Nous ne sommes pas champions, nous avons des points d'avance. L'objectif c'est ce onzième titre. » Galtier a également évoqué l'avenir de Lionel Messi. « Je sais que les dirigeants et Leo discutent beaucoup, a-t-il affirmé. Leo ici la saison prochaine ? C’est la volonté des uns et des autres, mais je sais qu’il est heureux dans le vestiaire. Il a cette capacité à être décisif, c’est un joueur important de par son comportement dans le vestiaire.