PSG : Galtier va ramener la Ligue des Champions à Paris, un ponte de l’ASSE prend le pari !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Christophe Galtier sera bel et bien le prochain entraîneur du PSG. Puisque Mauricio Pochettino a enfin réussi à s’entendre avec les dirigeants qataris sur les indemnités de départ de son staff et lui, il ne fait plus aucun doute que « Galette » le remplacera sur le banc parisien. Si l’officialisation de la nouvelle attendra encore un peu, le technicien marseillais est présent au Camp des Loges pour la reprise en compagnie d’un premier groupe de joueurs (les internationaux reprendront lundi prochain) et a provoqué du scepticisme chez les supporters du PSG. Bernard Caiazzo l’a défendu bec et ongles.

Podcast Men's Up Life

Le départ de Galtier a brisé l'ASSE

« Des observateurs se demandent si le costume d'entraîneur du PSG n'est pas trop grand pour lui ? Et bien qu'ils s'interrogent et ne soient surtout pas trop dithyrambiques à son sujet... Cela laissera une place encore plus grande aux surprises. Non seulement Christophe va faire l'affaire mais cette Ligue des Champions après laquelle court le PSG, c'est lui qui va la ramener, a expliqué le président du conseil de surveillance de l’ASSE au Parisien. Vous connaissez beaucoup d'entraîneurs capables de tirer 150% de tous leurs joueurs ? Quand on a un coach de ce niveau-là, qui se fait une religion de progresser tous les jours, qui conjugue l'exigence au plus que parfait et a de telles valeurs humaines, que peut-on demander de plus ? Quand il est parti, quelque chose en moi s'est brisé, je savais que ce ne serait plus jamais pareil. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

PARTEZ ET VITE ! 📢

Caïazzo et Romeyer doivent au plus vite vendre leurs actions et quitter le club. Trop c'est trop. 🙅

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tqUDBdX3Rx — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 28, 2022

Pour résumer Pas encore nommé officiellement sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier fait déjà naître de nombreux doutes dans l’esprit des supporters parisiens. Bernard Caiazzo les a rassurés avec ses arguments pro ASSE.

Bastien Aubert

Rédacteur