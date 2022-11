PSG : Galtier envoie un message à Al-Khelaïfi pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un an seulement après son arrivée sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier a quitté cet été la Côte d'Azur pour devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain où il a succédé à Mauricio Pochettino.

Galtier veut s'inscrire dans la durée au PSG

Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, l'entraîneur parisien, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale, a laissé entendre qu'il pensait avoir débarqué au PSG pour travailler sur le long terme. "Au PSG, un projet sportif a été défini avec mon arrivée et celle de Luis Campos. Un projet défini par le président, et cette nuance est très importante. À la fin de la saison, il y aura une analyse. Mais ce ne sera pas parce que nous aurons été éliminés en huitièmes de finale dans un scénario incroyable comme Barcelone ou Madrid. L’analyse doit être faite sur le travail quotidien d’une saison complète, et si ce travail nous met sur la bonne voie. C’est ainsi qu’il faut analyser les choses."

Fabien Chorlet

Rédacteur