PSG : Galtier veut faire jouer Mukiele à deux postes

La politique de recrutement a basculé diamétralement au PSG avec l'arrivée de Luis Campos et de Christophe Galtier. Fini les recrutements de stars, place à la construction d'un effectif qui coche les cases de la tactique imaginée par Galtier. Tandis que le dossier Milan Skriniar bloque toujours, l'arrivée de Nordi Mukiele a été officialisé par le club de la capitale. Le Français est passé devant dans la liste des priorités pour une question de tactique. Double casquette pour Mukiele Comme il a pu être observé lors des matchs de préparation du PSG au Japon, les Parisiens évolueront dans un 3-5-2 cette saison. Nordi Mukiele a été choisi pour ses aptitudes à évoluer dans ce système avec Leipzig à deux postes différents. Comme en Allemagne, Galtier a l'intention de faire alterner l'ancien Montpelliérain entre le poste de piston droit pour soulager Achraf Hakimi, seule potion des Parisiens à ce poste, et à la fois dans l'axe droit de la défense à 3 d'après Loïc Tanzi. Très efficace comme défenseur central, le joueur formé à Laval a également démontré toute son aisance en évoluant dans un couloir, notamment face au PSG en Ligue des Champions, en marquant au Parc des Princes. Dans l’esprit de la direction et de Christophe Galtier, Nordi Mukiele arrive pour jouer couloir droit mais pas seulement. L’entraîneur parisien souhaite aussi l’utiliser axe droit dans la défense à trois. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 25, 2022

Yann Noailles

