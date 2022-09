PSG : Gatier reçoit un sud, la provenance est inattendue

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Certains estimeront que la polémique était futile. D'autres qu'elle avait son importance et que Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, n'aurait pas dû se moquer des problèmes environnementaux. Chacun son opinion. Mais quelques jours après l'affaire du char à voile, certains continuent de deviser sur le sujet. Notamment la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera qui, pour Le Parisien, est revenu sur les propos du technicien. En en remettant une couche. "J’ai été surprise par ses propos. Christophe Galtier avait été très médiatisé lors de son départ de l’OGC Nice vers le PSG, j’ai toujours été frappée par la finesse de ses propos. Je trouvais qu’il avait énormément de toucher de balle dans ses déclarations, une empathie qui pour moi se distinguait. Quand j’ai écouté ses déclarations en conférence de presse, je ne l’ai pas reconnu. Ce que j’ai voulu lui dire à ce moment-là c’est ‘vous nous avez habitués à tellement mieux. Il y a une dimension d’exemplarité sur ces sujets sociétaux qu’il ne faut pas abîmer.’ Il était important que très vite il rectifie le tir et qu’il soit à la hauteur du Christophe Galtier qu’on connaît. Ce qu’il a fait."

Pour résumer Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, avait défrayé la chronique au travers de propos malheureux liés aux déplacements des joueurs du club de la capitale. La Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, n'a rien oublié.

Benjamin Danet

Rédacteur

