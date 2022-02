PSG, Girondins, ASSE, OL, OM : la galère continue pour Laurent Blanc !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ça paraît difficile à croire mais il y a un peu plus de six ans, Laurent Blanc s'imaginait à la tête des plus grands clubs de la planète. Fort d'une première expérience très réussie aux Girondins de Bordeaux (2007-10), où il avait rompu l'hégémonie lyonnaise en remportant le titre de champion 2009 puis en atteignant les quarts de finale de la Champions League 2010, le Président pensait avoir atteint les sommets de la profession avec le PSG entre 2013 et 2016.

Elu entraîneur de l'année 2015, il avait accordé une interview à France Football dans laquelle il estimait ne pouvoir entraîner que des tops clubs. Un avis visiblement pas partagé par les présidents des dits tops clubs puisqu'après son expérience parisienne, il a enchaîné quatre années de chômage avant de replonger du côté d'Al Rayyan en décembre 2020. Mais l'aventure qatarie est déjà terminée pour lui puisque son club vient d'annoncer son renvoi après un bilan peu flatteur de 19 victoires, 7 nuls et 22 défaites en 48 matches. L'absence de Jean-Louis Gasset, qui était le maître tacticien du duo à Bordeaux puis Paris et qui s'occupait des séances d'entraînement, pourrait expliquer cet échec. En tout cas, la chute du Président est impressionnante...

الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب #الريان بديلًا للفرنسي لوران بلان pic.twitter.com/2Frh6OROGW — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022