PSG, Girondins : Laurent Blanc fait quasiment une croix sur un retour et dessine un challenge surprenant

Voilà désormais plus de quatre ans que Laurent Blanc attend le fameux challenge alléchant qu'il espère depuis son départ du PSG. Mais l'ancien coach des Girondins n'a pas pu saisir d'éventuelles opportunités, notamment le banc vacant de l'OL après Bruno Genesio. En conséquence, ses chances de le revoir sur un banc s'amenuisent.

Une tendance clairement confirmée par Laurent Blanc lui-même. Dans Telefoot, le Président s'est montré fataliste sur son futur. Avec une perspective assez surprenante. « Envie d'entraîner ? Oui ça n'a pas changé. Mais plus le temps passe et moins j'y crois. Si je reviens, ce ne sera peut-être pas des adultes mais des enfants. Il y a des choses à faire dans le sport amateur ».

Le football actuel ne lui plaît pas

Soucieux du football amateur, Laurent Blanc a confié être de moins en moins en phase avec le football actuel. « Le football prend une direction qui ne me plaît pas forcément. C'est aux entraîneurs de s'adapter. On est dans la spéculation totale, financière entre autres. On valorise les joueurs non pas par rapport à ce qu'ils font mais par rapport à leur valeur financière. Je trouve que le métier d'entraîneur est de plus en plus difficile. On est des personnes techniques avant tout », semble regretter le technicien français.