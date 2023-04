PSG : grillé partout, Leonardo lorgnerait le poste de Campos !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce mardi, Foot Mercato s'est demandé ce que devient Leonardo. Renvoyé du PSG en mai dernier, juste après la prolongation d'un Kylian Mbappé qui ne s'entendait pas avec lui, le Brésilien s'est éloigné du monde du football. Il a été question d'un rebond dans le Valence de son ami Peter Lim mais ça ne s'est finalement pas fait. Et aujourd'hui, l'ancien gaucher formé au Flamengo est sans emploi, dans l'attente d'un nouveau challenge.

Lui veut revenir mais le PSG ne partage pas ce sentiment

La grosse surprise, c'est que FM assure que Leonardo ne serait pas contre l'idée de travailler à nouveau au PSG ! Et ça tombe bien car l'équivalent du directeur sportif, Luis Campos, est en grosse difficulté après ses deux périodes de recrutement ratées. Cependant, le média précise que la direction parisienne n'étudie pas cette possibilité. Et pour cause : Mbappé est toujours là et a son mot à dire sur les arrivées. Pas question, donc, de faire revenir quelqu'un qu'il n'apprécie pas. Foot Mercato croit savoir que Leonardo est "grillé" un peu partout et qu'il aura bien du mal à retrouver un emploi...