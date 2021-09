PSG : gros coup de pression sur Messi, Neymar et Mbappé avant Manchester City

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City, ce mardi (21h) au Parc des Princes, pour le deuxième match de poule de la Ligue des Champions. Quelques heures avant ce choc, Éric Roy a mis un coup de pression à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui devraient être alignés ensemble en attaque.

"Paris a le potentiel pour récupérer le ballon et mettre en place un contre-pressing, mais ça ne fonctionnera que si les trois devant sont investis. Comme à Manchester City, où tous les joueurs sont concernés quand ils n’ont pas le ballon. En termes d'individualités, le PSG est sans doute un cran au-dessus de City mais, collectivement, il a moins de vécu, son organisation est moins rodée, moins huilée", a confié l'ancien entraîneur de l'OGC Nice pour Le Parisien.

