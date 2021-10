PSG : gros coup dur à venir pour Pochettino avec Messi

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

L’Équipe l’annonce carrément dans son édition du jour : les internationaux sud-américains du PSG ne joueront pas contre le SCO d’Angers, le vendredi 15 octobre, pour la reprise de la Ligue 1 au sortir du rassemblement international !

Les Brésiliens Neymar et Marquinhos, et les Argentins Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes ne seront pas rentrés en France, ou alors tout juste, puisque leurs sélections respectives jouent dans la nuit du 14 au 15 octobre, contre l'Uruguay et le Pérou. Mauro Icardi, lui, n'a pas été retenu.

Keylor Navas a également été convoqué par sa sélection, le Costa Rica, qui affronte les États-Unis dans la nuit du 13 au 14 octobre, en match de qualifications à la Coupe du monde mais dans la zone Concacaf. S'il devrait être de retour le 15, à Paris, il risque d'être un peu juste pour jouer. Du coup, il pourrait être titulaire aujourd’hui au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais pour le compte de la 9e journée de L1 (13h).